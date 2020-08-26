steam每日特惠：大神：绝景版什么时候史低

2020-08-26 18:13:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个神话冒险游戏《大神：绝景版》在Steam平台进行疯狂周三特惠促销，原价98元，现实惠价仅售49元，特价促销截止至8月29日。年度最佳游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

甚具和风色彩以华美世界‧日本为舞台的感人活剧「大神」，将化为高解像度登场。 描绘得生动活泼的图像，能够说完全吻合绝景之名，具气息之美。 成为大神天照，与具魅力的登场人物们相遇，在这美丽的大自然驱驰。 当迎接故事的终焉时，一定令你感动流涕⋯⋯。

游戏名称：大神：绝景版/Okami HD

游戏原价：98元

游戏售价：49元

活动时间：8月29号结束

目前《大神：绝景版》特惠售价为49元，原价98，为历史最低价。3709篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月29日。

网友评价：

经典之作，水墨画风的地图加时不时出现的一寸画作相衬带来的视觉效果十分强烈。角色用音节代替配音，简约又独特，给了玩家额外的遐想空间，反而更体现出角色性格。游戏该严肃严肃，该煽情煽情，还有多种现在看也不过时的笑料，大结局虽然有点俗套但是对于通关玩家来说十分感人。

小编点评：

卡普空这玩意，做动作游戏倒是一套一套的

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