Magic Battle免费领取地址

2020-08-25 17:23:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲卡牌游戏《Magic Battle》开启免费领取的活动，是一个集卡然后放魔法战斗的冒险游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

一个休闲小游戏。玩家要在游戏中收集魔法卡牌来打倒敌人，并且不一样的卡牌会有不一样的能力。

领取地址：https://www.microsoft.com/en-us/p/magic-battle-wizards-and-monsters/9nblggh434r7?&activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

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