英雄萨姆：首次出击免费领取地址

2020-08-25 17:24:36 来源：91单机游戏 编辑：admin

GOG平台又送福利了！经典射击游戏《英雄萨姆：首次出击》将能够在GOG平台上免费领取，活动截止8月26日晚上10点，3D射击类游戏的经典之作，十分值得免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《英雄萨姆》由Croteam和位于德克萨斯州的新生公司Digital合作开发，支持4人联网多人合作攻关。《英雄萨姆》是虐怪游戏开山作，比《生存之旅》有过之而不及，玩家扮演萨姆大叔拯救被外星人侵略的地球。

领取地址：https://www.gog.com/game/serious_sam_the_first_encounter

玩家进入上方链接，然后点击免费获得，就可以将这款游戏添加到自己的库中，作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。

领取截止时间为8月6日下午6点开始，截止8月7日上午6点

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