3/10：EP3免费领取地址

Epic平台目前正好有一个肥皂剧游戏《3/10：EP3》的免费领取活动，这款游戏之前8月7日限免的《3/10》的第三章，一半肥皂剧一半游戏，下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！
游戏介绍：
和世界上最差游戏工作室的开发者们一同参加冒险，忍受各类荒唐而又有意思的滑稽事件。本周，开发团队们以只有游戏开发者才能做到的方式——进行办公室规模的大逃杀游戏——来解决问题。
《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/3-out-of-10-ep-3/home?sessionInvalidated=true
领取方法：
是之前赠送的《3/10》的第三章节，讲述了肥皂剧的后续故事，玩家只需要登录epic账号就可以免费领取这款游戏。
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