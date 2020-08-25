Doggoland免费领取地址

2020-08-25 17:26:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个3D方块冒险探索游戏《Doggoland》开启免费领取的活动，游戏的画面看起来十分怀旧，就像是我的世界一样，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Doggoland》是一个3D方块探索类游戏，玩家在游戏中将要在一款广阔的无人星球中进行探索。

领取地址：https://h软件ydoggostudio.itch.io/doggoland

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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