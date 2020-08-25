巫师3：年度游戏版什么时候史低

2020-08-25 17:29:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个经典必玩RPG游戏《巫师3：年度游戏版》在Steam平台特价促销，原价158元，现实惠价仅售47元，特价促销截止至9月8日。绝对的开放世界RPG王者，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《巫师3：狂猎》是一个2015年发售的游戏，讲述了一段壮丽的史诗故事，玩家扮演猎魔人去寻找预言之子，这款游戏曾获250余项年度奖项，各大游戏媒体均给出必玩神作的评价。

游戏名称：巫师3：年度游戏版/The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

游戏原价：158元

游戏售价：47元

活动时间：9月8号结束

目前《巫师3：年度游戏版》特惠售价为47元，原价158，为历史最低价。370447篇测评中98%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月8日。

网友评价：

初中时期玩的盗版前来补票，曾经初三毕业后的一整个暑假都沉迷其中（早上8点起开始玩到晚上3点，当时还疯狂被父母骂来着），化身为打桩机的白狼，在巫师世界内遨游。这是一个十分棒的游戏，不管是剧情还是画面音乐，白狼的故事到至今都令我无比的向往。

小编点评：

哪怕只是一款普通的支线任务，甚至是看似公式化的猎魔委托，制作组都不忘设计故事的后续，或许这就是匠心的体现吧。

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