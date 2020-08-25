steam每日特惠：桌游模拟器什么时候史低

2020-08-25 10:05:47 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一个模拟器类游戏《桌游模拟器》开启特价促销，原价68元，现实惠价仅售34元，特价促销截止至8月26日。能够掀桌的一个桌游模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《桌游模拟器》是在2015年发售的一个游戏，顾名思义，就是桌游模拟器，把几乎所有的桌游都带到了游戏中，支持线上联机，让玩家们在家也能够玩到桌游。这里建议大家和朋友一起入手这款游戏。

游戏名称：桌游模拟器/Tabletop Simulator

游戏原价：68元

游戏售价：34元

活动时间：8月26号结束

《桌游模拟器》实惠现售34元，原价68，新历史最低价。19801篇测评中95%好评率，好评如潮。不支持简体中文，特惠活动截止至8月26日。

网友评价：

应该是目前在线上玩桌游最自由与好用的工具了，创意工坊的货也够多，甚至有官方自己发的....多亏了所有人的热情，成就了这个东西。唯一的缺点就是网络了。

小编点评：

如果我有幸交到了一款桌游玩家做朋友，我要喝瓶弹珠汽水庆祝一下。

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