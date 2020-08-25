steam每日特惠：看火人什么时候史低

2020-08-25 10:05:05 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一个剧情丰厚步行模拟器游戏《看火人》开启特价促销，原价35元，现实惠价仅售8元，特价促销截止至8月25日。剧情十分丰厚的走路模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。

Firewatch是一个第一人称视角的单人探秘游戏，背景设在怀俄明州的荒野中。

游戏名称：看火人/Firewatch

游戏原价：35元

游戏售价：8元

活动时间：8月25号结束

《看火人》实惠现售8元，原价35，新历史最低价。42503篇测评中86%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月25日。

网友评价：

我也想找一款这样的工作，离开几个月，我不想呆在这里，不愿意天天看到我喜欢的但是不喜欢我的人

小编点评：

适合逃避社交的时候。但山火总会蔓延的。

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