Steam喜加一！随从大师在哪免费领

2020-08-24 13:48:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，近日在Steam上有一个卡牌对战游戏《随从大师》的DLC“噩梦缠身”开启免费领取的活动，原价50元，免费领取时间截止8月25日，下面小编就为大家带来这个DLC的免费领取地址。

噩梦缠身势力包将会为您提供来自虚空的诡术，来让您将那些胆敢与您作对的蠢货们蹂躏致死。 其中含有价值300%+的虚空卡牌，包括鬼鬼作祟的玛尔沙以及2个独家虚空系列装饰。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1392620/Minion_Masters__Nightmares/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户就可以永久入库。DLC要求有着本体才可领取，游戏本体也是免费能够直接领的。

注意：活动截止8月25日

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