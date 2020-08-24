steam每日特惠异星探险家什么时候史低

今天，一个开放世界RPG游戏《异星探险家》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价90，现仅售58元，特价促销截止至8月25日。太空沙盒游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。
探索并重塑遥远世界！《ASTRONEER》的舞台设置在淘金热潮兴起的 25 世纪。玩家必须探索外太空边境，冒着生命危险在艰难环境下勘探资源，寻找一夜暴富的机会。
游戏名称：异星探险家/ASTRONEER
游戏原价：90元
游戏售价：58元
活动时间：8月25号结束
《异星探险家》实惠现售58元，原价90，历史最低价。54644篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月25日。
网友评价：
很好玩的一款游戏，游戏新意许多，最让我震惊的是女朋友居然能直接从我背上的背包拿走或者放什么东西。玩这个游戏最好有发展目标性，瞎玩只是一直无意义跑图采集，我当时和女朋友玩就没有目标性，导致我体验很差，很困，基本上是她拖着我在玩，还有一些不愉快，但是我现在好想再和她玩一玩这个游戏啊，想再听一次她从我包里偷走东西或者放垃圾时的笑，可惜啊，回不去了。
小编点评：
每当深夜12点，打开游戏，开始我的基建探索计划。孤独之感倍感浓烈。
91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。
今天，一个开放世界RPG游戏《贪婪之秋》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价158，现仅售79元，特价促销截止至8月22日。十分不错的大型RPG游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。感受核心玩家的角色扮演体验，在一片充满魔力、财富、未解之谜和奇异生物的土地上，打造一款崭新的世界，决定它的命运走向
今天，一个开放世界RPG游戏《异星探险家》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价90，现仅售58元，特价促销截止至8月25日。太空沙盒游戏，下面就来看看这款游戏的折扣详情。探索并重塑遥远世界！《ASTRONEER》的舞台设置在淘金热潮兴起的25世纪。玩家必须探索外太空边境，冒着生命危险在艰难环境下
今天，一个悬疑视觉小说游戏《AI：梦境档案》正在Steam进行疯狂周三特卖活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月22日。打越钢太郎全新力作，下面就来看看这款游戏的折扣详情。《AI：梦境档案》是由负责目前全世界销量已超50万份的《极限脱出》系列的打越钢太郎满怀自信的全新项目。游戏名称：A
今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。到《植物大战僵尸:和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！游戏名称：植物大战僵尸:和睦小镇保卫战/
今天，一个篮球竞技年货游戏《NBA2K20》正在Steam进行骨折促销特卖活动，原价199，现仅售16元，特价促销截止至9月2日。199不行，16行，下面就来看看这款游戏的折扣详情。经过长时间发展进化，《NBA2K》系列俨然已成为超越篮球模拟游戏的存在。《NBA2K20》不仅有着顶级的图像画面与游戏
一个建造毁灭类沙盒游戏《围攻》今天在Steam平台上进行疯狂周三特价促销，原价42元，现实惠价仅售21元，特价促销截止至8月22日。真正的终世纪围攻，下面就来看看这次折扣详情吧。《围攻》是一个建造类的游戏，玩家根据建造一些攻城器来进攻敌人的领地，毁灭然后占领。是比较需要动脑子的小游戏，配置要求不高但
我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个角色扮演游戏《像素女友》能够进行免费领取，之前有一个《像素男友》已经登陆Steam，下面小编就为大家带来《像素女友》的免费领取地址。高中入学试的当天，主人公被施加了诅咒。这个诅咒会使美少女的分辨率降低到只能看到一款■的程度。如果提升女孩子的好感度画
我能够不玩，但我不能没有，近日在Steam上有一个卡牌对战游戏《随从大师》的DLC“噩梦缠身”开启免费领取的活动，原价50元，免费领取时间截止8月25日，下面小编就为大家带来这个DLC的免费领取地址。噩梦缠身势力包将会为您提供来自虚空的诡术，来让您将那些胆敢与您作对的蠢货们蹂躏致死。其中含有价值30
一个建造毁灭类沙盒游戏《围攻》今天在Steam平台上进行疯狂周三特价促销，原价42元，现实惠价仅售21元，特价促销截止至8月22日。真正的终世纪围攻，下面就来看看这次折扣详情吧。《围攻》是一个建造类的游戏，玩家根据建造一些攻城器来进攻敌人的领地，毁灭然后占领。是比较需要动脑子的小游戏，配置要求不高但
我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个角色扮演游戏《像素女友》能够进行免费领取，之前有一个《像素男友》已经登陆Steam，下面小编就为大家带来《像素女友》的免费领取地址。高中入学试的当天，主人公被施加了诅咒。这个诅咒会使美少女的分辨率降低到只能看到一款■的程度。如果提升女孩子的好感度画