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Epic喜加二《杀手6》《暗影狂奔合集》免费领取地址

2020-08-21 15:31:03来源：91单机游戏编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送两款游戏，分别为《杀手6（Hitman）》《暗影狂奔合集（Shadowrun Collection）》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月27日至9月3日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！

Epic喜加二！《杀手6》《暗影狂奔合集》免费领取地址

游戏介绍：

《杀手6》是一个Io Interactive制作、Square Enix发行的第三人称射击游戏。在本作中，主角要进行的任务地点包括了广州，香港，维也纳等地，我们熟悉的老牌杀手47，要在ICA的帮忙下展开全球范围的猎杀行动。

《暗影狂奔》是一个重视团队协的动作射击游戏，但它与一般的FPS游戏却有所区别。在《暗影狂奔》营造的虚拟世界里，远古的神秘魔法与未来的高科技兵器与此同时存在，使本作成为了一个独树一帜、风格独特的FPS游戏。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《杀手6》《暗影狂奔合集》将在8月27日晚上11点正式开启免费领取活动，截止9月3日晚上11点。

Epic喜加二！《杀手6》《暗影狂奔合集》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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