steam每日特惠NBA 2K20什么时候史低

2020-08-21 15:32:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个篮球竞技年货游戏《NBA 2K20》正在Steam进行骨折促销特卖活动，原价199，现仅售16元，特价促销截止至9月2日。199不行，16行，下面就来看看这款游戏的折扣详情。

经过长时间发展进化，《NBA 2K》系列俨然已成为超越篮球模拟游戏的存在。《NBA 2K20》不仅有着顶级的图像画面与游戏性、还有着创新的游戏模式和无与伦比的球员操纵及自定义，重新定义了体育游戏的全新可能。此外，本作还有着巨大的开放世界街区，如同全新上线的社交平台。玩家和球友们齐聚于此，帮忙篮球文化再下一程。

游戏名称：NBA 2K20

游戏原价：199元

游戏售价：16元

活动时间：9月2号结束

《NBA 2K20》实惠现售16元，原价199，历史最低价。31195篇测评中48%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至9月2日。

网友评价：

199不行 那就29 什么 29也不行? 那就16 16很行 搭配掉线 读档 傻逼人机队友 以及无手柄键盘玩家 更行

小编点评：

199不行，16行！

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