steam每日特惠植物大战僵尸:和睦小镇保卫战什么时候史低

今天，一个悬疑视觉小说游戏《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》正在Steam进行特价促销活动，原价310，现仅售124元，特价促销截止至8月31日。需要EA账号，下面就来看看这款游戏的折扣详情。
到《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》中大显身手吧，这里包含最疯狂的射手！
游戏名称：植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战/Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Deluxe Edition
游戏原价：268元
游戏售价：80元
活动时间：8月31号结束
《植物大战僵尸: 和睦小镇保卫战》实惠现售80元，原价268，历史最低价。1092篇测评中67%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月31日。
网友评价：
不要因为网络问题去污蔑这样一款优秀的游戏，游戏趣味性和画质没得说，如果有问题的就去小破站查找问题。游戏的传说头饰能够说很肝更不要说传说皮肤至于老玩家说的变种问题其实有天赋差不了多少
小编点评：
网络要求较高，剩下的都挺好的呀，只是非网络不稳定，人少
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