steam每日特惠围攻什么时候史低

一个建造毁灭类沙盒游戏《围攻》今天在Steam平台上进行疯狂周三特价促销，原价42元，现实惠价仅售21元，特价促销截止至8月22日。真正的终世纪围攻，下面就来看看这次折扣详情吧。
《围攻》是一个建造类的游戏，玩家根据建造一些攻城器来进攻敌人的领地，毁灭然后占领。是比较需要动脑子的小游戏，配置要求不高但是任务有意思的与此同时也有一些难度，自由度十分高。
游戏名称：围攻/Besiege
游戏原价：42元
游戏售价：21元
活动时间：8月22号结束
目前《围攻》特惠售价为21元，原价42，为历史最低价。32615篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。
网友评价：
这游戏真好玩，玩了半小时，游戏运行顺畅，不卡，不占内存，不吃显卡，强力推荐，真的很好玩。
小编点评：
买这个游戏花了42元，买一大堆工程学书籍花了300多。
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