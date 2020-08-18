steam每日特惠：猎杀：对决什么时候史低

今天一个在线多人合作游戏《猎杀：对决》在Steam平台上进行特价促销，原价149元，现实惠价仅售81元，特价促销截止至9月1日。是一个lyb游戏，下面就来看看这次折扣详情吧。
《猎杀：对决》是一个在线多人合作打僵尸游戏，游戏将PVP和PVE的要素结合起来，玩家能够选择打boss和僵尸，也能够选择与其他玩家PVP，等其他玩家拿到报酬时，用猎人（lyb）的方法杀死其他玩家，夺走他的报酬。
游戏名称：猎杀：对决/Hunt: Showdown
游戏原价：149元
游戏售价：81元
活动时间：9月1号结束
目前《猎杀：对决》特惠售价为81元，原价149，为历史最低价。50414篇测评中81%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至9月1日。
网友评价：
当你躺着收米的那一刻你就会感觉浑身充满了力量，有一种丰收的喜悦之前白给的坏心情就会一扫而光
小编点评：
如果能严肃处理外挂的话不失为一个好游戏。
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