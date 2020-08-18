steam每日特惠：猎杀：对决什么时候史低

今天一个大型多人在线二战游戏《Foxhole》在Steam上每天特惠促销，原价68元，现实惠价仅售37元，特价促销截止至8月18日。一个很不错的二战题材沙盒游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。Foxhole是一款大型多人线上游戏。你将会跟好几百个玩家作伴，在游戏中并肩作战。玩家们就是游戏的一切。每一

2020-08-16 | 0