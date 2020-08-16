steam每日特惠：斩妖行什么时候史低

2020-08-17 15:24:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个中世纪战术角色扮演游戏《斩妖行》在Steam上特价促销，原价58元，现实惠价仅售46元，特价促销截止至8月22日。十分棒的国风横版砍杀游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《斩妖行》是一个2D横版动作游戏，你将在战火不断，世间魑魅魍魉横行作乱的世界中，化身为“斩妖人”一路斩妖前行，体味凶残的妖魔与人类难填的欲壑无尽的纠葛，一幕幕的众生百态。

游戏名称：斩妖行

游戏原价：58元

游戏售价：46元

活动时间：8月22号结束

目前《斩妖行》特惠售价为46元，原价58，为历史最低价。1297篇测评中72%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。

网友评价：

我从没见过一款横版游戏能有这么糟糕的跳跃手感，看到大部分差评都没提到这点，我就来提一提。

小编点评：

游戏画面和音乐我都很喜欢，配音也没有什么违和感。剧情方面没什么亮点，并且主角作为老江湖过于傻白甜了。主要还是战斗方面实在是一言难尽。

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