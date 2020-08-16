steam每日特惠：火箭竞技场什么时候史低

2020-08-17 15:24:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个第三人称射击竞技游戏《火箭竞技场》在Steam上特价促销，原价188元，现实惠价仅售31元，特价促销截止至8月24日。EA旗下一个竞技大作，下面就来看一下这次折扣详情吧。

第一赛季提供全新的英雄芙拉克丝、全新的地图、限时活动、各类挑战以及海量激动人心的可收集物品！

游戏名称：火箭竞技场/Rocket Arena

游戏原价：188元

游戏售价：31元

活动时间：8月24号结束

目前《火箭竞技场》特惠售价为31元，原价188，为历史最低价。330篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。

网友评价：

虽然晚上匹配很难但是EA这游戏做的还不错吧！关键是没有人机 没人机 没人机，如果一个游戏里面全TAM人机玩家少，而且里面你想白嫖那你少想多了吧？

小编点评：

也就还行，匹配有点久，估计没啥人玩，看EA怎么玩了

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