steam每日特惠：火箭竞技场什么时候史低

今天一个第三人称射击竞技游戏《火箭竞技场》在Steam上特价促销，原价188元，现实惠价仅售31元，特价促销截止至8月24日。EA旗下一个竞技大作，下面就来看一下这次折扣详情吧。
第一赛季提供全新的英雄芙拉克丝、全新的地图、限时活动、各类挑战以及海量激动人心的可收集物品！
游戏名称：火箭竞技场/Rocket Arena
游戏原价：188元
游戏售价：31元
活动时间：8月24号结束
目前《火箭竞技场》特惠售价为31元，原价188，为历史最低价。330篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。
网友评价：
虽然晚上匹配很难但是EA这游戏做的还不错吧！关键是没有人机 没人机 没人机，如果一个游戏里面全TAM人机玩家少，而且里面你想白嫖那你少想多了吧？
小编点评：
也就还行，匹配有点久，估计没啥人玩，看EA怎么玩了
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