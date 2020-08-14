steam每日特惠：兄弟之战什么时候史低

2020-08-16 12:20:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个中世纪战术角色扮演游戏《兄弟之战》在Steam上每天特惠促销，原价88元，现实惠价仅售29元，特价促销截止至8月21日。美术风格十分不错的RPG，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《兄弟之战（Battle Brothers）》是由Overhype Studios开发的一个策略类游戏。在游戏中你将有着一款雇佣兵军团，平日里你能训练你的军团，或者去侵略你的对手来获得更多的资源。

游戏名称：兄弟之战/Battle Brothers

游戏原价：88元

游戏售价：29元

活动时间：8月21号结束

目前《兄弟之战》特惠售价为29元，原价88，为历史最低价。9808篇测评中88%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至8月21日。

网友评价：

游戏是个好游戏，玩法很新颖，耐玩性挺高，不过后期就比较乏味，希望能加入更多后期的内容，还有我们需要中文

小编点评：

这可能是目前最好的中世纪回合制战略策略游戏

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。