Epic喜加二！《挺进地牢》《替天行道》免费领取地址

2020-08-16 12:20:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送两款游戏，分别为《挺进地牢（Enter The Gungeon）》《替天行道（God's Trigger）》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月20日至8月27日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《挺进地牢》是一个弹幕射击游戏，地牢探险者跟随一群生活颇为悲情且背负痛苦回忆的 同伴，设法根据射击、劫掠、翻滚躲闪等获取传说中地牢的终极宝藏：一把能够“抹去过 去”的枪，从而翻转他们的命运，拯救悲情人生。

《替天行道》可单人游戏也可和其他玩家联机一起在刹那间做决定、躲子弹、使用武器和技能制造最令人叹为观止的暴力画面。

Epic领取地址：

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《挺进地牢》《替天行道》将在8月20日晚上11点正式开启免费领取活动，截止8月27日晚上11点。

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