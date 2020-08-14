steam每日特惠：Foxhole什么时候史低

2020-08-16 12:20:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个大型多人在线二战游戏《Foxhole》在Steam上每天特惠促销，原价68元，现实惠价仅售37元，特价促销截止至8月18日。一个很不错的二战题材沙盒游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

Foxhole 是一款大型多人线上游戏。你将会跟好几百个玩家作伴，在游戏中并肩作战。玩家们就是游戏的一切。 每一款玩家代表一款士兵。 透过策略， 基地建设 ，侦察， 战斗等， 每个士兵的决定都会反映在战场上。

游戏名称：Foxhole

游戏原价：68元

游戏售价：37元

活动时间：8月18号结束

目前《Foxhole》特惠售价为37元，原价68，为历史最低价。10144篇测评中80%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至8月18日。

网友评价：

我买这个游戏很久了。。为什么还在测试期？能不能出点中文？服务器改进一下吧，出个新手任务吧，看一下玩家评论吧，我求求你了好吧，吸取一下建议吧，这是你们的心血，难道就毁于体验期嘛？加个语言包不难吧，为客户体验着想一下好不好，我求求你了

小编点评：

没有官中是硬伤，只希望正式版有官中

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。