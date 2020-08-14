Steam喜加一！告死天使之言-Death angel在哪免费领取？

2020-08-14 14:41:53 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个日系RPG游戏《告死天使之言-Death angel》能够进行免费领取，免费领取时间截止8月20日，下面小编就为大家带来《告死天使之言-Death angel》的免费领取地址。

《告死天使之言-Death angel》是一款2小时的恐怖解密游戏。 在这座都市里有一款关于告死天使的传闻。 据说人们只要看到了这个叫做告死天使的生物……就会收到来自告死天使的邀请函。

steam领取地址：

玩家只需要登录自己的Steam账号，然后进入商城链接，点击获得游戏就可以将这款游戏添加到自己的游戏库中。这款游戏将于8月20日转为付费购买的模式，而在这之前免费添加到库存中的玩家则不受影响。

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