喜加一预警！《全面战争传奇：特洛伊》即将开启免费领取！

2020-08-14 14:42:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic首款发售就可以免费领取的游戏《多面战争传奇：特洛伊》即将在8月13日（今天）晚上9点在Epic游戏商城开启免费领取活动，活动仅持续24小时，大家不要错过这次机会了，下面就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《多面战争传奇：特洛伊》取材于浪漫而血腥的荷马史诗《伊利亚特》，聚焦于特洛伊战争的历史瞬间，将从希腊与特洛伊两个方面展现这场史诗般的战斗，揭开神话和传说的层层面纱，追本溯源，探寻可能的真相。

Epic领取地址：

领取时间：8月13日晚上9点

截止时间：8月14日晚上9点

领取方法：玩家需要登陆Epic游戏商城，然后登陆自己的账号，在免费领取的时限内，进入游戏领取地址点击添加到账户中就可以免费获取这款CA全新的《多面战争》系列游戏。

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