Epic喜加一！《全面战争传奇：特洛伊》DLC“亚马逊人”免费领取地址

2020-08-14 14:42:55 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台将在今天（8月13日）晚上9点赠送《多面战争传奇：特洛伊》，时限为24个小时，而这款游戏不单单本体免费24小时，就连DLC“亚马逊人”也将能够免费领取。下面小编就为大家分享这款游戏的DLC免费领取地址！

游戏介绍：

《多面战争传奇：特洛伊》取材于浪漫而血腥的荷马史诗《伊利亚特》，聚焦于特洛伊战争的历史瞬间，将从希腊与特洛伊两个方面展现这场史诗般的战斗，揭开神话和传说的层层面纱，追本溯源，探寻可能的真相。

《多面战争传奇：特洛伊》DLC亚马逊人Epic领取地址：

领取方法：

这次不单单游戏免费领了，DLC也能够免费领。DLC的正式上线时间为9月份的时候，届时玩家即可前往链接领取这款游戏的第一款DLC亚马逊人了。

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