B社喜加一！《雷神之锤2》免费领取地址

2020-08-14 14:43:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

B社为了庆祝2020年雷神大会的举办，将要赠送《雷神之锤》的游戏，目前《雷神之锤1》已经免费赠送过了，现在轮到《雷神之锤2》了，领取时间为8月13日至8月16日。下面小编就为大家带来《雷神之锤2》的免费领取地址。

《雷神之锤II》（Quake II），是id Software于1997年冬发布的一个划时代的第一人称射击游戏作品。

领取地址：Bethesda.net

玩家只需要在雷神大会期间，登陆B社游戏平台观看雷神大会，就可以免费领取这款超经典游戏。由于目前筹款已经达到3万美元，所以会赠送《雷神之锤2》以及《雷神之锤3》。

注意：领取时间为8月13日开始，8月16日截止。

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