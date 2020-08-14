B社喜加一！《雷神之锤3》免费领取地址

B社为了庆祝2020年雷神大会的举办，将要赠送《雷神之锤》的游戏，目前《雷神之锤1》已经免费赠送过了，《雷神之锤2》正在免费领取活动中，《雷神之锤3》也将会开启免费领取，领取时间为8月18日至8月21日。下面小编就为大家带来《雷神之锤3》的免费领取地址。
雷神之锤III是由id Software采用id Tech3引擎制作的多人连线第一人称射击游戏(FPS)，1999年12月发行。
领取地址：Bethesda.net
玩家只需要在雷神大会期间，登陆B社游戏平台观看雷神大会，就可以免费领取这款超经典游戏。由于目前筹款已经达到3万美元，所以会赠送《雷神之锤2》以及《雷神之锤3》。
注意：领取时间为8月18日开始，8月21日截止。
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