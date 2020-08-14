steam每日特惠：雨中冒险2什么时候史低

2020-08-14 14:43:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一个多人合作类Rogue游戏《雨中冒险2》开启特价促销，原价70元，现实惠价仅售56元，特价促销截止至8月18日。发行正式版后的首周特惠，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《雨中冒险2》是在2019年发售的一个游戏，游戏采用了Rogue的游戏模式，无论是关卡、敌人还是boss都会以随机的模式出现，不但能够和好友组队游玩，也能独自进行游戏

游戏名称：雨中冒险2/Risk of Rain 2

游戏原价：70元

游戏售价：56元

活动时间：8月18号结束

《雨中冒险2》实惠现售56元，原价70，平历史最低价。64257篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至8月18日。

网友评价：

新雨模式让本新手特别开心，破涕为笑。游戏方面有一款很头疼的体验，就是BOSS虚空，哦，那华丽的特效_(:з」∠)_所以，在游戏后期，要么是角色赶在它放技能之前把他秒掉，要么就是他把画面卡死game over

小编点评：

有好友一块玩的话 还是个不错的游戏，单人玩的次数多了，就有点无聊了，就这几张地图，里面的场景 各类建筑的位置都是固定的 随机刷新的只是箱子跟祭坛，原以为会像黎明杀机一样地图随机刷，那样的话每次玩都不同会有探索的快感。

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。