steam每日特惠：苍翼默示录：神观之梦什么时候史低

2020-08-14 09:40:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个2D格斗游戏《苍翼默示录：神观之梦》在Steam上一周特惠促销，原价112元，现实惠价仅售22元，特价促销截止至8月18日。很有名的一个动漫格斗作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《苍翼默示录：神观之梦》是一个于2017年发售的游戏，结合了2D格斗游戏与视觉小说，受到广大好评的《BLAZBLUE（苍翼默示录）》系列在「CENTRAL FICTION（神观之梦）」本款作品结束了进行至今的苍之物语，故事的「真相」将要被揭开。

游戏名称：苍翼默示录：神观之梦/BlazBlue Centralfiction

游戏原价：112元

游戏售价：22元

活动时间：8月18号结束

目前《苍翼默示录：神观之梦》特惠售价为22元，原价112，为历史最低价。3304篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月18日。

网友评价：

不需要犹豫直接入全集打折才45 这是一款感人的故事 这是个有深度的格斗游戏（菜鸟也能考简单连招开心）

小编点评：

人菜瘾大，大佬们让让我

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