steam每日特惠：永恒边缘什么时候史低

2020-08-14 09:40:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个日系RPG游戏《永恒边缘》在Steam上每天特惠促销，原价70元，现实惠价仅售49元，特价促销截止至8月22日。一个画面剧情都很优秀的日系RPG游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《永恒边缘》采用华丽的回合制战斗，您要做的就是跟随达里翁和塞琳娜，在寻找“腐蚀”治愈方法的途中，体验关于希望与奉献的宏伟史诗。

游戏名称：永恒边缘/Edge Of Eternity

游戏原价：70元

游戏售价：49元

活动时间：8月22号结束

目前《永恒边缘》特惠售价为49元，原价70，为历史最低价。1216篇测评中84%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月22日。

网友评价：

团队虽小也别硬着头皮干啊- -，赚到钱的话招几个能手事半功倍。作品是需要打磨，但是玩家耗不起啊！！！

小编点评：

游戏的开发商只有一款9人团队，做出了一个画面和游戏机制都十分不错的游戏，只是目前bug有点多，主要还是人太少了。

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