Steam喜加一！Circle of Football在哪免费领取？

2020-08-11 17:23:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个多人体育游戏《Circle of Football》能够进行免费领取，这是一个俯视视角的多人足球游戏，下面小编就为大家带来《Circle of Football》的免费领取地址。

《Circle of Football》目前处于抢先体验的免费游戏阶段，之后正式发行之后将会收费，所以先趁现在游戏免费的时候领取了，等之后收费的时候也就血赚了。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1245570/Circle_of_Football/

玩家只需要登录自己的Steam账号，然后进入商城链接，点击获得游戏就可以将这款游戏添加到自己的游戏库中。

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