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方块喜加一！《狐之旅路2：CyanMirror》免费领取地址

2020-08-11 17:23:35来源：91单机游戏编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取一个像素节奏游戏《狐之旅路2：CyanMirror》，游戏目前处于DEMO阶段，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

方块喜加一！《狐之旅路2：CyanMirror》免费领取地址

游戏的战斗机制主要来自《节奏地牢》，但是游戏的流程仅有BOSS战，每个角色的BOSS战有自己专属的曲子和独特的机制。除此之外，战斗过后也能够将伙伴们带进下一次的战斗中，不一样的组合会为你提供不一样的BUFF或技能。

领取地址

《狐之旅路2：CyanMirror》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11483.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获得即可加入到游戏库中。游戏目前为DEMO版本，并且RPG的剧情将会随着后续版本的更新加入。

方块喜加一！《狐之旅路2：CyanMirror》免费领取地址

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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