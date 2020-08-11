steam每日特惠：百战天虫：战争武器什么时候史低

2020-08-11 17:23:18 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个策略战棋游戏《百战天虫：战争武器》正在Steam进行特惠促销活动，目前游戏本体仅售29元，原价129元，特价促销截止至8月13日。童年回忆系列游戏，下面就来看一下这次的折扣详情吧。

《百战天虫W.M.D》是由Team17 Digital Ltd制作发行的一个策略战棋游戏，是经典系列《百战天虫》的重启之作。本作采用全新2D卡通风格的虫子设置和华丽的手绘背景地图。玩家将首次有机会操作载具甚至进入建筑，为传统的炮火射击游戏新添新的策略要素。

游戏名称：百战天虫：战争武器

游戏原价：129元

游戏售价：29元

活动时间：8月13号结束

《百战天虫：战争武器》实惠现售29元，原价129，新历史最低价。3281篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月13日。

网友评价：

小时候用大屁股显示器玩的，一玩就是一款半天。可是现在都30几的人了，怎么玩都玩不出当年的感觉

小编点评：

真的是特别香，特别香！！ 就是人少了点

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