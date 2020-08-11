steam每日特惠：足球经理2020什么时候史低

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本赛季中，你能将自己的理念更加淋漓尽致地发挥到你的执教里，并在你的俱乐部里按照自己的想法管理一切事务。现在，我们在Football Manager 2020里加入了很多新的功能，并进一步打磨了游戏玩法，加入了新的原创设计，给足球经理们更大的空间来亲手塑造自己和球队的未来，每一款决定都至关重要。
游戏名称：足球经理2020/Football Manager 2020
游戏原价：229元
游戏售价：77元
活动时间：8月14号结束
《足球经理2020》实惠现售77元，原价229，新历史最低价。13146篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月14日。
网友评价：
这游戏一点也不花时间，只要挂着，点一下，即可玩一年，强烈建议玩家在工作、学习接近deadline的时候玩FM，有助于缓解压力哦！
小编点评：
杀时间的利器，随着球队越来越强，一场场胜利会让你不知不觉的一直玩下去，一年1000个小时是十分恐怖的事情。建议新手觉得无聊后马上弃坑，不要深入研究，不然陷进来追悔莫及
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