Steam喜加一！F1 2018在哪免费领取

2020-08-10 16:28:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Humble Bundle上能够免费领取一份原价126元的《F1 2018》的Steam激活码，玩家领取了之后能够直接在Steam上激活，下面小编就为大家带来《F1 2018》的免费领取地址。

《F1 2018》收录了所有2018赛季的官方车队、车手和21条赛道，游戏为玩家提供该系列最完整的生涯模式，让玩家成就大师之路，期间还包括媒体采访、研发和赛季末规则修改等细节。《F1 2018》还收录了20款经典F1赛车，居该系列史上最多。

steam领取地址：https://www.humblebundle.com/store/f1-2018-free-game

玩家进入Humble Bundle的免费领取页面中，然后即可免费领取《F1 2018》的激活码，随后到Steam平台中激活一下就可以入库。免费领取截止8月10日。

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