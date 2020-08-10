Steam喜加一！F1 2018在哪免费领取

我能够不玩，但我不能没有，目前在Humble Bundle上能够免费领取一份原价126元的《F1 2018》的Steam激活码，玩家领取了之后能够直接在Steam上激活，下面小编就为大家带来《F1 2018》的免费领取地址。
《F1 2018》收录了所有2018赛季的官方车队、车手和21条赛道，游戏为玩家提供该系列最完整的生涯模式，让玩家成就大师之路，期间还包括媒体采访、研发和赛季末规则修改等细节。《F1 2018》还收录了20款经典F1赛车，居该系列史上最多。
steam领取地址：https://www.humblebundle.com/store/f1-2018-free-game
玩家进入Humble Bundle的免费领取页面中，然后即可免费领取《F1 2018》的激活码，随后到Steam平台中激活一下就可以入库。免费领取截止8月10日。
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今天，一个开放世界角色扮演游戏《上古卷轴5：天际》正在Steam进行特价促销活动，原价129，现仅售42元，特价促销截止至8月12日。天下第一的老滚5，下面就来看一下这款游戏的折扣详情吧。游戏设置在《上古卷轴4》的200年之后，随着天际省之王的暗杀，诺德内部出现了内战。大部分诺德人意图让天际省脱离帝
我能够不玩，但我不能没有，目前在HumbleBundle上能够免费领取一份原价126元的《F12018》的Steam激活码，玩家领取了之后能够直接在Steam上激活，下面小编就为大家带来《F12018》的免费领取地址。《F12018》收录了所有2018赛季的官方车队、车手和21条赛道，游戏为玩家提供
Epic在之前6月份送的游戏全都是大作，能够说真的是能够当我大哥了。而之后Epic送的游戏虽然没有之前那么知名，但是其中也不乏一些精品单机游戏。只不过其中还是以背刺Steam为主，为了防止大家错过背刺，所以小编就为大家整理8月Epic免费赠送的名单。>>喜加一活动专区<<&l
今天一个开放世界步行模拟器游戏《东方之茵》在Steam平台进行一周特惠促销，原价80，现实惠价仅售40，特价促销截止至8月11日。风景优美的走路拍照模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。你是一位旅行画家，正在探索东方之茵的奥秘。使用画架和画布捕捉世界。与原住民交流，了解他们的生活。结交朋友，帮忙有需
今天一个开放世界第三人称射击游戏《正当防卫3XXLEdition》在Steam平台进行特价促销，原价298，现实惠价仅售18，特价促销截止至8月8日。这次真的是打骨折了，四舍五入等于不要钱，下面就来看一下这次折扣详情吧。游戏中玩家控制的主角RicoRodriguez回到自己的家乡地中海上的Medic
今天，一个赛博朋克rogue游戏《隐形公司》正在Steam进行特价促销活动，原价68，现仅售17元，特价促销截止至8月21日。赛博朋克味儿十足，下面就来看一下这款游戏的折扣详情吧。指挥Invisible（隐形公司）的特工执行任务，潜入世界上最危险的大型企业。每一项任务都有极高风险和超高回报，处处讲求
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Epic平台在本周会免费赠送两款游戏《威尔莫特的仓库（Wilmot'sWarehouse）》与《3/10（3outof10）》，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！游戏介绍：《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员
我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个独立平台游戏《超越巫师》能够进行免费领取，这款是一个类似于iwanna的平台跳跃游戏，下面小编就为大家带来《超越巫师》的免费领取地址。《超越巫师》原价11元，现可免费领取。讲述了一款想成为巫师英雄的冒险故事。游戏具拥有丰厚的剧情，独特的游戏画风，游