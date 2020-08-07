steam每日特惠：上古卷轴5：天际什么时候史低

2020-08-10 10:14:15 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个开放世界角色扮演游戏《上古卷轴5：天际》正在Steam进行特价促销活动，原价129，现仅售42元，特价促销截止至8月12日。天下第一的老滚5，下面就来看一下这款游戏的折扣详情吧。

游戏设置在《上古卷轴4》的200年之后，随着天际省之王的暗杀，诺德内部出现了内战。大部分诺德人意图让天际省脱离帝国。诺德内战是上古卷轴的终极预兆，古诺德毁灭之神Alduin的回归，现已呈现为龙的形态。Alduin有着一支苍龙军团，名为Jill。

游戏名称：上古卷轴5：天际/The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

游戏原价：129元

游戏售价：42元

活动时间：8月12号结束

《上古卷轴5：天际》实惠现售42元，原价129，平历史最低价。45002篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月12日。

网友评价：

我定义“开放世界”为：非线性剧情+随机交互性+高探索度，滚5达到目前开放世界的天花板级别，这个没啥争议的吧。不过自身存在些缺点，但这些不足以掩饰游戏本身的乐趣，具体有多好玩，自己一玩便知。

小编点评：

在游玩大表哥和巫师时，我是在欣赏别人精彩的故事；而在这里，我是书写自己的传奇。

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