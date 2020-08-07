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8月Epic喜加一大全 开局一个号游戏全靠领

2020-08-10 10:13:26来源：91单机游戏编辑：admin

Epic在之前6月份送的游戏全都是大作，能够说真的是能够当我大哥了。而之后Epic送的游戏虽然没有之前那么知名，但是其中也不乏一些精品单机游戏。只不过其中还是以背刺Steam为主，为了防止大家错过背刺，所以小编就为大家整理8月Epic免费赠送的名单。

8月Epic喜加一大全 开局一个号游戏全靠领

>>喜加一活动专区<<< strong="">

本月推荐领取游戏：

遗迹：灰烬重生

这款游戏是一个有着暗黑随机性、无主联机合作感的第三人称射击游戏。游戏中难度方面感觉还好boss不难，难点在于小怪一堆基本每个boss都会招小怪来干扰你。

多面战争传奇：特洛伊

在这传说中的时代，英雄层出不穷。然而，特洛伊的王子——鲁莽的帕里斯，抢走了美丽的斯巴达王后海伦。他的冲动之举令整个世界震惊。当他们起帆远航，海伦的丈夫墨涅拉俄斯王诅咒着她的名字。他誓要将不忠的妻子带回故乡——不管付出什么代价！

具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴能够点击了解一下哦~

温馨提示：8月的Epic喜加一我们会第一时间更新在这里，请大家ctrl+D收藏此网页（手机用户请加入书签），便于大家查询最新的Epic喜加一。

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