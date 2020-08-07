steam每日特惠：东方之茵什么时候史低

2020-08-10 10:12:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个开放世界步行模拟器游戏《东方之茵》在Steam平台进行一周特惠促销，原价80，现实惠价仅售40，特价促销截止至8月11日。风景优美的走路拍照模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。

你是一位旅行画家，正在探索东方之茵的奥秘。使用画架和画布捕捉世界。与原住民交流，了解他们的生活。结交朋友，帮忙有需要的人。

游戏名称：东方之茵/Eastshade

游戏原价：80元

游戏售价：40元

活动时间：8月11号结束

《东方之茵》实惠现售40元，原价80，新历史最低价。2493篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月11日。

网友评价：

去年结束的游戏，2020年还在期待出同款。不只是风景美得陶醉，还透支一丝神秘感，如果有同款的游戏还想要！！

小编点评：

这就是我心目中的休闲开放世界：明确的主线串联，多处可供探索的隐匿地点，丰厚的支线任务。

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