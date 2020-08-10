steam每日特惠：正当防卫3 XXL Edition什么时候史低

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游戏名称：正当防卫3 XXL Edition/Just Cause 3 XXL Edition
游戏原价：298元
游戏售价：18元
活动时间：8月8号结束
《正当防卫3 XXL Edition》实惠现售18元，原价298，历史最低价。59061篇测评中79%好评率，多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。
网友评价：
游戏是好游戏，但联网机制太坑爹了，每次进入游戏都要强制联网，而且还不能取消。等5分钟后进入离线模式，玩一会，打开地图又联网，又要等几分钟。
小编点评：
正当防卫1，防卫过当2，为所欲为3，无法无天4
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