steam每日特惠：隐形公司什么时候史低

2020-08-10 09:26:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个赛博朋克rogue游戏《隐形公司》正在Steam进行特价促销活动，原价68，现仅售17元，特价促销截止至8月21日。赛博朋克味儿十足，下面就来看一下这款游戏的折扣详情吧。

指挥 Invisible（隐形公司）的特工执行任务，潜入世界上最危险的大型企业。每一项任务都有极高风险和超高回报，处处讲求隐秘、精确和团队协作，而稍有不慎，你麾下的特工便可能命丧当场。

游戏名称：隐形公司/Invisible, Inc.

游戏原价：68元

游戏售价：17元

活动时间：8月10号结束

《隐形公司》实惠现售17元，原价68，平历史最低价。3872篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月10日。

网友评价：

策略类回合黑客间谍题材科幻游戏。画风很不错。主剧情有点短，但是也能接受，略可惜吧。无尽模式配合mod一起食用十分上瘾。总体上是一个十分满足科幻迷需求的独立游戏。

小编点评：

屯了3张金卡结果一款金库都没有发现我也是醉了，这就是RL的醍醐味吧

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