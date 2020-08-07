微软喜加一！《Hexic HD》免费领取地址！

2020-08-07 17:29:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲益智游戏《Hexic HD》开启免费领取的活动，是一个打泡泡的游戏，十分经典，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

一个休闲小游戏。游戏中，玩家不断的旋转中间的小球板面，让上面掉下来的小球与板面小球相撞，三个以上相同小球靠在一起就能消除掉

领取地址：https://www.microsoft.com/en-us/p/hexic-hd/bxhl9bjh9xkc?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

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