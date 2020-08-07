Steam喜加一！青蛙分数在哪免费领取？

2020-08-07 17:30:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个传奇经典游戏《青蛙分数》能够进行免费领取，这款游戏已经经典到了能够说是传奇的地步，下面小编就为大家带来《青蛙分数》的免费领取地址。

在《青蛙分数》中，玩家将要控制一直坐在睡莲上的青蛙，用它的舌头来攻击天上的昆虫以及守护果实不被昆虫侵蚀。在一波又一波的臭虫攻击中，玩家能够购买诸如锁定目标和飞龙等升级技能。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1194840/Frog_Fractions_Game_of_the_Decade_Edition/

玩家只要在打开Steam的情况下，然后进入商城链接，点击获得游戏就可以将这款游戏添加到自己的游戏库中。

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