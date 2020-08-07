GOG喜加一！《巫师：加强版》免费领取地址

2020-08-07 17:30:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

GOG平台又送福利了！CDPR的看家系列游戏《巫师：加强版》将能够在GOG平台上免费领取，活动从8月6日下午6点开始，截止8月7日上午6点，经典开放世界RPG游戏，十分值得免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《巫师》（The Witcher）的背景设置在一款具有独特中世纪风格、又略带点现代色彩的黑暗奇幻世界中，有别于其他奇幻角色扮演游戏。这款游戏拥有深邃的故事、复杂的角色，玩家所作的选择会对游戏进程产生影响，绝对会让你沉迷其中。

领取地址：https://www.gog.com/game/the_witcher

玩家进入上方链接，然后点击免费获得，就可以将这款游戏添加到自己的库中，作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。

领取截止时间为8月6日下午6点开始，截止8月7日上午6点

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