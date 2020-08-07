Steam喜加一！超越巫师在哪免费领取？

2020-08-07 17:31:26 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在Steam平台上有一个独立平台游戏《超越巫师》能够进行免费领取，这款是一个类似于iwanna的平台跳跃游戏，下面小编就为大家带来《超越巫师》的免费领取地址。

《超越巫师》原价11元，现可免费领取。讲述了一款想成为巫师英雄的冒险故事。游戏具拥有丰厚的剧情，独特的游戏画风，游戏操作十分的简单，游戏中主要靠跳跃来躲避敌人的攻击，使用手中的武器来击垮障碍物和敌人。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1095680/Beyond_the_Wizard/

玩家只要在打开Steam的情况下，然后进入商城链接，点击获得游戏就可以将这款游戏添加到自己的游戏库中。

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