Epic喜加一！《阿尔托合集》免费领取地址

通过游戏开发商Team Alto的消息，新作《阿尔托合集（The Alto Collection）》将在8月14日正式登陆Epic平台，并且在首周开启免费领取活动，截止8月20日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！
游戏介绍：
《阿尔托合集（The Alto Collection）》包括了两款智能设备游戏《阿尔托的冒险》及《阿尔托的奥德赛》，将这两款游戏整合到一起作为合集登陆。
Epic领取地址：暂未上架商店页面，官网更新后这里也会同步更新
领取方法：
玩家登陆游戏商店页面点击免费获得就可以直接添加到自己的游戏库中，想要游玩的时候就可以下载下来游玩。
活动开始于8月14日，截止于8月20日
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