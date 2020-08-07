Epic喜加三！《全面战争传奇：特洛伊》《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》免费领取地址

2020-08-07 17:26:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送三款游戏，分别为《多面战争传奇：特洛伊》《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月13日至8月20日。下面小编就为大家分享这三款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《遗迹：灰烬重生》这款游戏是一个有着暗黑随机性、无主联机合作感的第三人称射击游戏。游戏中难度方面感觉还好boss不难，难点在于小怪一堆基本每个boss都会招小怪来干扰你。

《多面战争传奇：特洛伊》在这传说中的时代，英雄层出不穷。然而，特洛伊的王子——鲁莽的帕里斯，抢走了美丽的斯巴达王后海伦。他的冲动之举令整个世界震惊。当他们起帆远航，海伦的丈夫墨涅拉俄斯王诅咒着她的名字。他誓要将不忠的妻子带回故乡——不管付出什么代价！

《阿尔托合集（The Alto Collection）》包括了两款智能设备游戏《阿尔托的冒险》及《阿尔托的奥德赛》，将这两款游戏整合到一起作为合集登陆。

《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

《阿尔托合集》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/a-total-war-saga-troy/home

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》将在8月13日晚上11点正式开启免费领取活动，截止8月20日晚上11点。其中《多面战争传奇：特洛伊》将只持续24小时免费领取，截止8月14日

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