Epic喜加三！《全面战争传奇：特洛伊》《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》免费领取地址

Epic平台在下周将会免费赠送三款游戏，分别为《多面战争传奇：特洛伊》《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月13日至8月20日。下面小编就为大家分享这三款游戏免费领取地址！
游戏介绍：
《遗迹：灰烬重生》这款游戏是一个有着暗黑随机性、无主联机合作感的第三人称射击游戏。游戏中难度方面感觉还好boss不难，难点在于小怪一堆基本每个boss都会招小怪来干扰你。
《多面战争传奇：特洛伊》在这传说中的时代，英雄层出不穷。然而，特洛伊的王子——鲁莽的帕里斯，抢走了美丽的斯巴达王后海伦。他的冲动之举令整个世界震惊。当他们起帆远航，海伦的丈夫墨涅拉俄斯王诅咒着她的名字。他誓要将不忠的妻子带回故乡——不管付出什么代价！
《阿尔托合集（The Alto Collection）》包括了两款智能设备游戏《阿尔托的冒险》及《阿尔托的奥德赛》，将这两款游戏整合到一起作为合集登陆。
《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games
《阿尔托合集》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games
《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/product/a-total-war-saga-troy/home
领取方法：
经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《遗迹：灰烬重生》《阿尔托合集》将在8月13日晚上11点正式开启免费领取活动，截止8月20日晚上11点。其中《多面战争传奇：特洛伊》将只持续24小时免费领取，截止8月14日
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今天一个开放世界第三人称射击游戏《正当防卫3XXLEdition》在Steam平台进行特价促销，原价298，现实惠价仅售18，特价促销截止至8月8日。这次真的是打骨折了，四舍五入等于不要钱，下面就来看一下这次折扣详情吧。游戏中玩家控制的主角RicoRodriguez回到自己的家乡地中海上的Medic
今天一个开放世界步行模拟器游戏《东方之茵》在Steam平台进行一周特惠促销，原价80，现实惠价仅售40，特价促销截止至8月11日。风景优美的走路拍照模拟器，下面就来看一下这次折扣详情吧。你是一位旅行画家，正在探索东方之茵的奥秘。使用画架和画布捕捉世界。与原住民交流，了解他们的生活。结交朋友，帮忙有需
Epic平台在本周会免费赠送两款游戏《威尔莫特的仓库（Wilmot'sWarehouse）》与《3/10（3outof10）》，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！游戏介绍：《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员
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Epic平台在下周将会赠送一个在Steam上十分火爆的游戏《遗迹：灰烬重生》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月13日至8月20日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！游戏介绍：《遗迹：灰烬重生》这款游戏是一个有着暗黑随机性、无主联机合作感的第三人称射击游戏。游戏中难度方面感觉还好
通过游戏开发商TeamAlto的消息，新作《阿尔托合集（TheAltoCollection）》将在8月14日正式登陆Epic平台，并且在首周开启免费领取活动，截止8月20日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！游戏介绍：《阿尔托合集（TheAltoCollection）》包括了两款智能设备游戏
GOG平台又送福利了！CDPR的看家系列游戏《巫师：加强版》将能够在GOG平台上免费领取，活动从8月6日下午6点开始，截止8月7日上午6点，经典开放世界RPG游戏，十分值得免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《巫师》（TheWitcher）的背景设置在一款具有独特中世纪风格、又略带
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今天，一个像素风横版动作游戏《渎神》正在Steam进行疯狂周三促销活动，目前游戏本体仅售44元，特价促销截止至8月8日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《渎神》steam折扣详情，十分值得购买。《渎神（Blasphemous）》是由《最后一扇门》开发商TheGameKitchen制作的一个像素风横
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