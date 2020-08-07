Epic喜加二！《3/10》《威尔莫特的仓库》免费领取地址

2020-08-07 17:31:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在本周会免费赠送两款游戏《威尔莫特的仓库（Wilmot's Warehouse）》与《3/10（3 out of 10）》，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这两款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员 Wilmot，负责在仓库中搬运各类产品、将其分门别类并堆叠得整整齐齐。随着时间的推移，卡车会送来越来越多的产品，逐渐堆满整个仓库。

《3/10》欢迎来到世界上最差的游戏开发工作室。一半是动画剧集，一半是游戏。《3 out of 10》是世界上首款可玩式肥皂剧。我们 99% 确信如此。如果我们错了，你能告诉我们。

Epic领取地址：点击进入

领取方法：

玩家只需要登陆Epic游戏商店，然后登陆自己的账号就可以免费领取这两款游戏。下周免费的领取的游戏就有点厉害了，为《遗迹：灰烬重生》、《多面战争传奇：特洛伊》。

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