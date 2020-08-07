Epic喜加一！《遗迹：灰烬重生》免费领取地址

2020-08-07 17:31:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会赠送一个在Steam上十分火爆的游戏《遗迹：灰烬重生》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为8月13日至8月20日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《遗迹：灰烬重生》这款游戏是一个有着暗黑随机性、无主联机合作感的第三人称射击游戏。游戏中难度方面感觉还好boss不难，难点在于小怪一堆基本每个boss都会招小怪来干扰你。

《遗迹：灰烬重生》Epic领取地址：点击进入

领取方法：

这次没想到Epic又成功背刺了一次Steam，《遗迹：灰烬重生》在Steam刚发售的时候占据了三周的热销榜，热度一直没有下来过，并且由于游戏的可合作性，和rogue性，之后游戏也一直有玩家在玩。

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