steam每日特惠：无主之地3什么时候史低

2020-08-07 17:30:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个多人夺宝射击游戏《无主之地3》正在Steam进行特价促销活动，原价199，现仅售99元，特价促销截止至8月21日。经典作品的延续，玩起来就是十分爽，下面就来看一下这款游戏的折扣详情吧。

《无主之地3》是Gearbox Software制作，2K发行的一个漫画风格的动作冒险射击游戏，游戏中的故事是发生在无主之地2的5年后，前两作出现过的枪械品牌将会全部收录入第三作里。

游戏名称：无主之地3/Borderlands 3

游戏原价：199元

游戏售价：99元

活动时间：8月21号结束

《无主之地3》实惠现售99元，原价199，平历史最低价。34776篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月21日。

网友评价：

给老婆连续交了半个月的公粮才让买的 买完就玩了一晚上 玩完就哭了 半个月不亏..缓一缓准备在搞半个月补个票 买个DLC

小编点评：

游戏是真的不错，虽然小问题许多，BUG也有，经常调整，但是依旧很好玩。

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