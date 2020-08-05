Jubb α免费领取地址在哪

2020-08-06 17:51:24 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个像素沙盒冒险游戏《Jubb α》开启免费领取的活动，这款游戏的风格与Minecraft十分相似，就像是一个超早期开发版本的MC。下面小编就为大家带来《Jubb α》的免费领取地址。

《Jubb α》是一个像素风格的冒险游戏，玩家能够在游戏中采集材料然后合成更加高级的装备来战胜野兽，与我的世界有点相似，但是又呈现出一款完全不一样的世界。

领取地址：点击进入

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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