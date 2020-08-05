毁灭全人类免费领取地址在哪

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《毁灭全人类》开启免费领取的活动，很经典的一个游戏，目前这款游戏的重制版也已经推出了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
在《毁灭全人类》中，玩家能够徒步或者乘着UFO穿越并且破坏一座巨型城市，充满童年回忆的一个游戏。
领取地址：点击进入
玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。注意要在日区微软商店才可领取。
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我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《除暴战警2》开启免费领取的活动，一个童年经典游戏，是《除暴战警》系列的续作，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《除暴战警2（Crackdown2）》是《除暴战警》的续作，在这款游戏刚刚出来时就受到了全球玩家的关注。游戏依然选择的3D背
今天一个教育模拟建造游戏《装机模拟器》在Steam上特价促销，原价70元，现实惠价仅售35元，特价促销截止至8月8日。配置什么的都能够自己云，享受装机的快乐，下面就来看一下这次折扣详情吧。建立并发展属于自己的电脑维修企业，学习诊断、修理和装配电脑。有了真实世界的授权配件以及多面的硬app模拟，你即可
今天，一个像素风横版动作游戏《渎神》正在Steam进行疯狂周三促销活动，目前游戏本体仅售44元，特价促销截止至8月8日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《渎神》steam折扣详情，十分值得购买。《渎神（Blasphemous）》是由《最后一扇门》开发商TheGameKitchen制作的一个像素风横
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《除暴战警》开启免费领取的活动，一个童年经典游戏，扮演特警来惩罚恶人，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《除暴战警》这款游戏使用逼真的3D画面为背景，带给我们另一种混合类型的游戏体验，游戏的背景以极具广度、庞大且高楼林立的城市为只要的中
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我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《JUJU》开启免费领取的活动，很经典的一个游戏，并且能够多人联机一同游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《JUJU》是一个多人联机冒险游戏，玩家将能够和小伙伴一起联机来探索洞穴，并且根据巧妙的手段来打败怪物，找到宝藏。领取地址：h
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《毁灭全人类》开启免费领取的活动，很经典的一个游戏，目前这款游戏的重制版也已经推出了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。在《毁灭全人类》中，玩家能够徒步或者乘着UFO穿越并且破坏一座巨型城市，充满童年回忆的一个游戏。领取地址：https
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个模拟经营类游戏《ServiceStationManager》开启免费领取的活动，游戏的画面虽然十分简陋，但是内容还是挺硬核的，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《ServiceStationManager》是模拟经营类的游戏，游戏根据几个简单的画面
喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个像素沙盒冒险游戏《Jubbα》开启免费领取的活动，这款游戏的风格与Minecraft十分相似，就像是一个超早期开发版本的MC。下面小编就为大家带来《Jubbα》的免费领取地址。《Jubbα》是一个像素风格的冒险游戏，玩家能够在游戏中采集材料然后合成更加高级的