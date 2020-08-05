毁灭全人类免费领取地址在哪

2020-08-06 17:52:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《毁灭全人类》开启免费领取的活动，很经典的一个游戏，目前这款游戏的重制版也已经推出了，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

在《毁灭全人类》中，玩家能够徒步或者乘着UFO穿越并且破坏一座巨型城市，充满童年回忆的一个游戏。

领取地址：点击进入

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。注意要在日区微软商店才可领取。

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