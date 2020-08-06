JUJU免费领取地址在哪

2020-08-06 17:52:58 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《JUJU》开启免费领取的活动，很经典的一个游戏，并且能够多人联机一同游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《JUJU》是一个多人联机冒险游戏，玩家将能够和小伙伴一起联机来探索洞穴，并且根据巧妙的手段来打败怪物，找到宝藏。

领取地址：点击进入

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。注意要在日区微软商店才可领取。

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